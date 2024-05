Pakendiaruandluse ladusa esitamise võti: alusta kohe

Pakendiettevõtjad peavad pidama pakendiarvestust. Foto: Panthermedia/Scanpix

Pakendiseaduse viimane redaktsioon jõustus käesoleva aasta algul. See tähendab seda, et pakenditega seonduv, ka aruandlus ja auditeerimine, on taas aktuaalne.

Pakendiaruandlust peavad pidama kõik ettevõtted, kes lasevad Eesti turule pakendatud kaupa või kes kaupa pakendavad. Äripäeva raadio saates räägime, kellele täpselt ja millal aruandluse kohustus tekib ja mida teha, et arvestusele järgnev audit oleks ladus ja annaks kolmeks järgnevaks aastaks auditeerimisest vabastuse.

Nimelt näeb seadus ette, et pakendiettevõtetel on võimalik saada märkusteta ehk puhas audiitori arvamus, mis annab auditikohustusest vabastuse. Arvestust küll peab pidama, kuid auditita. See aitab vähendada nii halduskoormust kui kulusid.

Aruandluse ja auditiga seotud küsimustest ja jõustunud muudatustest annavad saates ülevaate ettevõttest 1Aruandlus Hans-Kristjan Aasma ja Grant Thornton Balticu partner, auditijuht ja vandeaudiitor Tarmo Rahkama.

Teeme selgeks, mis on pakend, kuidas neid liigitatakse, kuidas töötab ettevõtte enesekontrollisüsteem ja millal tuleb majja kutsuda audiitor.

Uurime, kas ka suvise foodtruck’i pidaja või mikroettevõtja, kes oma köögis makroone küpsetab, on aruandekohustuslane.

Saadet juhib Tõnu Einasto.