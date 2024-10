Tagasi ST 28.10.24, 17:05 Pakenditootja Ecoprint: pakendite tootmise ümberkorraldamine Aasiast Euroopasse tasub end ära Eesti kartongist ja lainepapist pakendite tootja AS Ecoprint alustas koostööd Rootsi tuntud väli- ja matkavarustuse valmistajaga Primus, töötades neile välja keskkonnasõbralikud ning innovaatilised tootepakendid. Varasemalt tarnis Primus oma pakendeid Aasiast, kuid seoses suurenenud tarneprobleemide ja keskkonnamõjudega sooviti leida uus koostööpartner Euroopast.

„Läbirääkimised said alguse aasta tagasi, kui Primus otsis koostööpartnerit Euroopas. Ettevõtmise peamised põhjused olid tarneraskused, mis olid veninud umbes nelja kuu pikkuseks, ning samuti on transporditeenuse hind kasvanud aastatega ebamõistlikult kõrgeks. Lisaks muidugi on suhtlemine lähedalasuva partneriga kiirem ja lihtsam ning oma rolli mängis ka Primuse eesmärk vähendada pakendite tootmisel ja transportimisel tekkiva keskkonnajalajälje suurust,” tutvustab AS Ecoprint müügidirektor Siim Rostin.

„Primusele meeldis ettepanek, et uus partner on valmis rätsepatööna töötama välja just nende vajadustele vastava pakendi, mis olemuselt keskkonnasõbralik, nutikas ega sisalda üleliigseid „tulesid ja vilesid”. Igale tootele eraldi pole tingimata vajalik uut karpi luua, vaid pakend saab paljudel juhtudel olla universaalne. Tuues võrdlusesse ühe teise kliendi sortiment, kellega sarnase töö ette võtsime, suutsime uue lähenemisega optimeerida 50 pakendit 20 peale.”

Vaatamata asjaolule, et koostöö sai alguse aasta tagasi, siis esimene pakend valmis tänavu septembris. See on Rostini sõnul täiesti tavapärane aeg nii suure ja mahuka kliendiga äri alustades. Kardinaalne muutus kliendile ei saa toimuda kiirustades, kõik nüansid ja võimalikud probleemid tuleb läbi mõelda ja nendega arvestada. „On täiesti normaalne, et uue pakendi valmimine ideest kuni toimiva lahenduseni võtab aega aasta ning mõnel juhul veelgi kauem. Antud juhul annab oma osa pikale veninud protsessis asjaolu, et teostame pakenditele uute lahenduste leiutamist ja arvestame sealjuures universaalsuse komponenti – võimalust kasutada ühte pakendit mitmele tootele. Et olla innovaatiline ja mitte minna standardite teed, on Ecoprindis ametis pakendiinsener, kes aitab kliendil jõuda tootepakendi kavandamisel õige materjali, välimuse ja funktsionaalsuseni.”

Primusele meeldib, et Ecoprindil on luba märgistada pakendid FSC sertifikaadiga. FSC on puidutarneahela sertifikaat, mis tõendab, et paberi tootmiseks kasutatav puit tuleb vastutustundlikult majandatud metsast. Sertifikaat võimaldab jälgida toote tarneahelat metsast kuni lõpptootjani. Olgu märgitud, et Ecoprint oli esimene Eesti trükikoda, kes selle sertifikaadi aastal 2005 omandas. Kuna Primusel on üle keskmise keskkonnateadlik tarbijaskond, mõjutab see märgis positiivselt ka Primuse brändi, näitamaks sellega ülesse teadliku valiku tegemist.

Keegi ei soovi maksta õhu transportimise eest

Primusele arendatud pakendi puhul kasutati universaalsuse komponenti – kliendile töötati välja erinevatele toodetele ühes suuruses pakend. „Keegi ei taha maksta õhu transportimise eest, seega tuli leida nutikas lahendus, kuidas toode oleks pakendis fikseeritud ja kaitstud, sealjuures aga maksimaalselt kompaktne. Kuna toode ise on raske, siis materjali valik oli lihtne - tugevast lainepapist põhikarp, millega fikseerida toode nagu istuks see „ema süles”,” naerab Rostin. Põhikarbile lisaks käib eraldi juurde kartongist atraktiivne müügikarp.

Kliendi peakontoris Rootsis sai Eesti partneri teistmoodi lähenemine väga sooja vastuvõtu ning esimesed tooted uues pakendis on jõudnud tänaseks päevaks ka Amazoni e-poodi müügile. Fakt, et tooted on mõeldud internetis müümiseks, oli Ecoprindile projekti algfaasis ka teada ning see asjaolu mängis suurt rolli kogu arendusprotsessis.

Rostin nendib, et ei ole teada, kas seesama karp-karbis lahendus jõuab ka jaemüüki, aga kuna on tegemist topeltturvalise lahendusega. Aga kuna see sobib müümiseks nii internetis kui ka kaupluses, siis pakenditootja poolt takistusi ei ole. „Oletame, et pakendikomplekti väline ilupakend saab kahjustada, sellest ei ole midagi, sest kaitse on kahekihiline ja toode ise jääb terveks. Karp-karbis lahendus võib kohati tunduda mitte kõige keskkonnasõbralikum ja arutlesime sel teemal põhjalikult. Jõudsime arusaamisele, et hoopis hullem on olukord, kus toode saab kahjustada ja klient peab kauba müüjale tagastama, kust edasi paisatakse kaup soodusmüüki või veel hullem – utiliseerimisele. Primuse kauba tagastusprotsent Amazoni kaubamajas on läbi aastate olnud tagasihoidlik ja eesmärk on seda tulemust hoida.”

Eesmärk on saada Läänemeremaade kõige keskkonnasõbralikumaks pakenditootjaks

Rostini sõnul käib üleminek täielikule koostööle järk-järgult. „Suurtel tootjatel on pakendivaru üpriski korralik, eriti kui neid on senimaani tarnitud Aasiast. Seoses sellega oleme võtnud eesmärgi, et kui mõne toote senine pakend hakkab otsa lõppema, siis mõtleme selle asemele uue lahenduse, hoides valminud lahendustega sama stiili. Pakendite väljatöötamisel on oluline, et lahendus oleks nutikas, kvaliteetne, võimalikult väikese jalajäljega ja silmatorkav. Ära ei tohi unustada ka maksumust, pakendamise lihtsust ja kiirust. Proovime oma arendamistel lähtuda kolmest hästi kõlavast eesmärgist - nice looking, low costing & easy packing.”

Ecoprindis tehakse selget vahet jaemüügis ja veebimüügis olevatel pakenditel. „Oleme ühele kliendile teinud sellise lahenduse, et toote jaemüügipakendid on väga tugeva lukustusega – nii ei saa vargapoisid poes toodet liiga lihtsalt pakendist kätte. Kui pakend ei avane kergelt, siis on suur tõenäosus, et seda ei hakata rebima ja lammutama. Samas veebipoodide puhul on see vastupidine, sest on eesmärk, et klient saaks toote lihtsa vaevaga kätte ning pakend jääb terveks juhuks, kui tekib vajadus toode müüjale tagastada. Sellised nüansid pannakse paika pakendi arenduse algfaasis koostöös meie inseneridega,” kõneleb Rostin.

Ta lisab, et väga oluline lisaks tootjatele ja tellijatele on viia keskkonnamõjude ja jätkusuutlikkuse teemad lõpptarbijateni. „Hea pakend on lihtne, nutikas ja valmistatud sertifitseeritud materjalidest, kindlasti võimalikult mono ehk ühte sorti materjal + trükk on nutika pakendi jaoks täiesti piisav. Ära saab jätta plastid, laminaadid, kiled, fooliumid jm. Teadlik tarbija eraldab jäätmete sorteerimisel erinevad materjalid üksteisest, seega monomaterjalide kasutamine lihtsustab ka tarbijate elu. Teadlikkuse tõstmine ühiskonnas on äärmiselt oluline ja seda tuleb teha järjepidevalt nii riigi kui ka pakenditootjate poolt.”

Ecoprint on Eesti kapitalil põhinev keskkonnateadlik kodumaine ettevõte, millel läbivaks jooneks on algusaastatest olnud keskkonnasõbralik lähenemine. Järjepidevalt otsitakse viise ja uuenduslikke lahendusi, kuidas vähendada oma ökoloogilist jalajälge ning harida ja kaasata ka töötajaid, kliente ning partnereid. Ecoprint on otsustanud, et nende vastutus ei piirne kitsalt enda tegemistega, vaid kaasa lüüakse ka kogukonna elu ja keskkonna parendamisel. Ecoprindi soov on saada kõige keskkonnasõbralikumaks pakenditootjaks Läänemeremaades.

