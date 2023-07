Cleantech: puidusektori tulevik on õlides, pakendites ja lahendustes, mida me veel ei tea

RMK raietööd Käru kandis Järvamaal. Foto: Andras Kralla

Seekordses „Cleantechi“ saates võtame vaatluse alla puidu väärindamise, puidusektori laiemalt ning selle, kuhu liiguvad pakendid Eestis.

Stuudios on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tööstusvaldkonna juht Andri Haran, Raiku kaasasutaja Karl Pärtel ja Äio Techi kaasasutaja Petri-Jaan Lahtvee.

Andri Haran leiab, et ministeeriumi poolt reeglitega ei saa innovatsiooni juhtida, vaid lõpuks paneb ikkagi turg paika selle, mida ja kui keskkonnasõbralikult me toodame.

"Me võime rääkida keskkonnaeesmärkidest ja see on väga oluline, aga lõpuks see ettevõtte jaoks taandub ikkagi rahalisele näitajale – kas see toob sisse ja on majanduslikult mõistlik. Ühtpidi uued reeglid tekitavad innovatsiooni, aga teistpidi ei ole see innovatsioon alati piisavalt kiire," toob Haran välja suuremad mõjukohad ja probleemid, mis juhtuvad, kui reeglid lähevad reaalsusest eest ära.

Mida Eestis raiutud puiduga tehakse, mida võiks teha, millised on iduettevõtete lahendused ja kas ministeeriumist saab reeglitega innovatsiooni vedada, saab kuulda juba saatest.

Saadet toetavad Cleantech Estonia ja Sunly AS. Saatejuht on Mart Valner.