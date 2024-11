Tagasi 14.11.24, 12:44 Virumaa Teataja peatoimetaja: maakondade paberlehed on väga heas seisus Ajakirjandus kolib aina enam veebi, kuid Virumaa Teataja peatoimetaja Eva Samolbergi sõnul ei kao maakondade paberlehed veel niipea.

Vastupidiselt maalehtedele on suurtes linnades paberlehe loetavus väiksem. Foto: Liis Treimann

“Meie ei saa ära unustada neid inimesi, kes päriselt maal elavad ja kellel on päriselt vaja paberlehte,” ütles maakonnalehe peatoimetaja Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Samolberg lisas, et üleriigilised paberlehed on kehvemas seisus kui maakondlikud lehed. Ta selgitas, et suurtes linnades on inimestel ekraanidele parem ligipääs, mistõttu on paberlehed unarusse jäänud. “Me kindlasti ei alahinda paberlehte digi ees ja tuleb mõlemasse panustada,” sõnas Samolberg.

Virumaa Teataja peatoimetaja tegi juttu ka väljaannete rahalisest seisust ning milline on maakonnalehtede tulevik.

Vestles Aivar Hundimägi.