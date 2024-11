Tagasi 18.11.24, 10:20 Peeter Koppel: Euroopa selgelt kaotas USA valimistel Lühiajaliselt on kõige olulisem, et Ameerika Ühendriikide valimistulemus polnud napp, sest see tähendab, et sõltumata poliitilisest trajektoorist saab uus riigipea vähemasti valitsemisele keskenduda. Just sealt tasub vaadata turgude optimismi põhjust.

Foto: Liis Treimann

"Traditsioonilised turud kartsid kõige rohkem seda, et tulemus on napp, kaotaja hakkab protsessima ja need inimesed, kes peaksid otsustama, tegelevad teineteisega vaidlemisega," selgitas "Äripäeva arvamusliidri" saates Redgate Capitali investeerimisjuht Peeter Koppel.

Tema hinnangul on selge, et Donald Trumpi naasmine Valgesse Majja muudab oluliselt Ühendriikide ja Hiina vahelisi kaubandussuhteid. Ent teisalt pidanuks see juhtuma niikuinii.

"On erakordselt huvitav, et keegi eriti ei prääksunud nende kallal. Aga lõpuks tuli keegi, kes vaatas: "oot-oot, nii pole päris viisakas asju ajada". Ja korraldab väikese karistusaktsiooni. Hiinlased oleks selle ära teeninud oluliselt varem ja see peaks minu arvamuse kohaselt olema ka mastaapsem.“

Koppel prognoosib, et tarbijale on globaliseerumise tagasipööramine igal juhul halb, sest Hiina kaubad on olnud viimastel kümnenditel selgelt deflatsioonilise mõjuga. Kui USA saab ka uue olukorraga hakkama, siis Euroopale ta nõnda ilusat pilti ei maali.

"Euroopa selgelt kaotas Ühendriikide valimistel," ütles Koppel. "Me tahaks kangesti Ameerikasse müüa, aga saame kaitsetollid peale olukorras, kus Euroopas pole majandusel konkurentsivõimega niikuinii juba mõnda aega eriti pistmist.“

Miks ta aga siiski ka optimismi säilitab, selgitab Koppel saates.

Intervjueeris Indrek Lepik.