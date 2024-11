Tagasi 19.11.24, 13:24 SEB müügijuht ei pea Eesti kõrgeid intresse probleemiks Eestis on pangalaenude intressimäärad kõrgemad kui Põhjamaades, mis on üks asjaolu, mis siinsete eksportijate konkurentsivõimet vähendab, kuid SEB ärisegmendi müügijuht Riho Treumuth selles probleemi ei näe.

SEB panga peahoone Tallinnas. Foto: Andras Kralla

“Ma ei näe, et see on väga probleemikoht, millele tähelepanu pöörata. Teisalt on meil ettevõtluskeskkond just nagu soodsam ja soosib teistpidi. Need on keskkonnast tulenevad erinevused, mis loovad need tingimused meie kui panga jaoks,” rääkis Treumuth Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Lisaks intresside teemale tegi Treumuth intervjuus ülevaate, kui agaralt eestlased praegu uusi ettevõtteid asutavad, mis sektoris luuakse praegu kõige rohkem ettevõtteid ja kui aktiivselt ärilaene võetakse.

Küsis Lauri Leet.