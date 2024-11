Tagasi 22.11.24, 14:00 Kuidas koos tegemine aitab paremaid tulemusi saavutada? "Digiturunduse praktikumi" saates vaatleme seekord partnersuhteid turunduses ja räägime sellest, kuidas seeläbi ettevõtte brändi kasvatada.

Veebimajutuse partnersuhete juht Tõnis Bramanis ja saatejuht Priit Kallas Dreamgrow Digitalist. Foto: Äripäev

Enda parimaid praktikaid partnersuhete vallas jagab Veebimajutuse partnersuhete juht Tõnis Bramanis, kes toob näiteid, kuidas nad ettevõtetega koostööd teevad, millised on partnerturunduse tegevused ning milliseid tulemusi see on täna toonud. Samuti annab ta kuulajatele põgusa ülevaate, kuidas ta tulemusi mõõdab ning kellega ta üldse koostööd teeb.

Saadet juhib Priit Kallas Dreamgrow Digitalist.