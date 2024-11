Tagasi 25.11.24, 14:00 Toidutööstus: kasumid on surve all ja hindadel on lagi ees Olukorras, kus tarbijate ebakindlus on laes ja poes ostetakse aina enam soodushinnaga tooteid, tuleb toidutööstusel tegeleda ka aina kasvavate sisendkuludega ja silmitsi seista uute maksutõusudega. See omakorda on survestamas kasumeid, millest omakorda sõltuvad investeeringud.

Leiburi juht Ott Neeme ja Eesti Toiduainetööstuse Liidu juht Sirje Potisepp. Foto: Harro Puusild

Saates "Tööstusuudised eetris" kommenteerivad toidutööstuse olukorda ja uue aasta väljavaateid Leiburi juht Ott Neeme ja Eesti Toiduainetööstuse Liidu juht Sirje Potisepp. Saadet juhib Harro Puusild.

Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp räägib saates, et toidutööstuse suure mure on praegu maksutõusud, sest hindadel on poes lagi ees. „Meil pole enam kuhugi minna,“ rõhutas Potisepp.

Ta selgitas, et toidutööstus kuulub nende valdkondade hulka, mida kõik kaudsed maksud kõige rohkem mõjutavad, sest need jõuavad lõpuks toiduainete lõpphinda. „Kiidan siinkohal siiski valitsust, et tehti mõistlik otsus loobuda suhkrumaksust ja pakendimaksu paketist,“ märkis toiduliidu juhataja.

Ott Neeme sõnul on viimased aastad olnud toidutööstusele rasked, kuid eksport on siiski abiks olnud. Samas on viimasel ajal ka eksportturud ära kukkunud. „Ennekõike Soome ja Rootsi. Kindlasti ei jää palju raha üle, et investeerida. Samal ajal tuleb hädavajalikud asjad ära teha,“ sõnas Neeme.

Leibur investeeris tänavu 2,5 miljonit eurot ja läks üle uuele majandustarkvarale. Uuel aastal on ettevõttel plaanis investeerida 2 miljonit eurot, mis suunatakse hädavajalikku ehk hooldusesse ja tootmisliinide käimahoidmisesse. Leibur on tööjõumahukas ettevõte ja vaja oleks investeerida rohkemgi, aga selleks pole piisavalt kasumeid, tõdes Leiburi juht.