Tagasi 30.10.24, 15:37 Toidutootja moosis aknatehasest uue juhi. “Sa kas kasvad või sured” Paar viimast aastat akna- ja uksetööstust juhtinud Jaanus Aal asus toidutootja Salvesti tegevjuhi ametisse. Omanik ootab uuelt juhilt müügi ja ekspordi hoogsat kasvatamist.

Jaanus Aal Foto: Salvest

Suuri pöördeid ei plaani Aal siiski kohe Salvestis ette võtta. “Ma olen organisatsioonile lubanud, et ma hoian pisut madalamat joont, õpin ja valmistan ette. Kuna ma ei tule otseselt tulekahju sisse, siis mul ei ole vajadust esimesest päevast kohe lammutama hakata,” rääkis ta. Aal lisas, et kuna tegu on pika ajalooga ettevõttega, suhtub ta sellesse aupaklikult.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun