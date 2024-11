Tagasi 10.11.24, 06:00 Alar Kolk: igakuine palk on kahjulik sõltuvus Vana majandusmudel, mille hulka kuulub igakuisest palgast sõltumine, on vaja ära lõhkuda, tõdes Euroopa Innovatsiooniakadeemia president Alar Kolk. Tema sõnul päästavad Eestit suurem hulk ettevõtjaid ja idufirmalik mõtlemine.

Euroopa Innovatsiooniakadeemia president Alar Kolk pidas konverentsil “Tasakaalus majanduse foorum 2024: elevant toas” leinaseisaku AS Estoniale. Nüüd on aeg OÜks Estonia. Foto: Marko Mumm

Alar Kolk kutsus konverentsil “Tasakaalus majanduse foorum 2024: elevant toas” üles vaatama julgelt tulevikku ja seadma ambitsioonikaid eesmärke, et jõuda majanduslangusest välja võidukalt, vahendab Äripäeva teemaveeb Kestlikkusuudised

Ta ergutas mõtlema idufirmana ning viibutas sõrme igakuise palgast sõltuvuse ees. Muutuse loomiseks on tema sõnutsi vaja rohkem ettevõtjaid ja ettevõtlusega tegelemist.

“Vana majandusstruktuur tuleb ära lõhkuda, sellega ei saa enam tööd teha. Ka teiste riikide majandustes on sama mure. Nende vana mudeliga ettevõtetega ei saa enam tulevikku ehitada,” tõdes ta. Majanduse on üle võtnud väike osa ettevõtteid, kes loob suure osa väärtusest. Need ettevõtted võiksid Kolgi sõnul sama hästi olla Eesti firmad.