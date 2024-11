Tagasi 29.11.24, 12:52 Funderbeami asutaja peab plaani uue äri ehitamiseks Tehnoloogiaettevõtte Funderbeam asutanud Kaidi Ruusalepp asub tööle VentureWave’i riskikapitalifondis, kus tema tiitel on venture partner, aga selle kõrval uurib ta võimalust enda uue äri käivitamiseks.

Kaidi Ruusalepp Foto: Andras Kralla

Ruusalepp rääkis Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis, et poole oma ajast pühendab ta VentureWave'ile, aga ülejäänud aja ehitab oma äri. "Säästlik ehitus ja ärimudelid seal ümber," avas Ruusalepp natuke mõtteid.

Ruusalepp jäi uue äri mõttest rääkides tagasihoidlikuks, kuid märkis, et tema jaoks on see suur amps. Kui uus äri väärib elluviimist, siis saab sellest kuulda 2025. aasta lõpus.

Samuti avas Ruusalepp, mida tähendab tema uus töö riskikapitalifondis ja kuidas “teiselt poolt” vaadates paistab praegu start-up’ide tervis.

Kaidi Ruusaleppa intervjueeris Viivika Rõuk.