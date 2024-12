Tagasi 08.12.24, 16:03 Kaitseväe stratkomi juht: Pärnuski on neid, kes Vene sõjaväge kiidavad Üsna pea neli tuhat päeva kestnud Venemaa sõda Ukraina vastu – koos rohkem kui tuhat päeva kestnud täiemahulise sõjaga – on muutnud surma ja hävingu ühelt poolt rutiiniks, teisalt urgitsenud inimestesse sügavad hingehaavad, mis on vastuvõtlikud kõiksugu jamale.

Foto: Liis Treimann

Ka eestikeelsete inimeste seas on neid, kes usuvad, et riigi kaitsmine ei peaks olema meie prioriteet.

"Oli inimesi, kel on päris muresid, aga neidki, kes on riigi peale kurjad, kes kiitsid Vene sõjaväge ja rääkisid lihtsalt öeldes hullu juttu," meenutas kaitseväe strateegilise kommunikatsiooni juht, kolonelleitnant Uku Arold „Äripäeva arvamusliidri“ saates hiljutist arutelu Pärnu kaitsetööstuspargi rajamise üle.

Aroldi sõnul on Venemaa käsitlus juba üle kümnendi olnud selline, et rahu pole olemas – on vaid alaline sõda. Kõigis kohtades, kus on võimalik piiride taga pingeid tekitada, tuleb seda teha.

Aroldiga tuli intervjuus juttu sõjanarratiividest Eesti ühiskonnas. Intervjueeris Indrek Lepik.