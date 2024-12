Tagasi 18.12.24, 12:48 Elupäästva lahendusega idufirma katsub auhinnarahaga riigilt võimendust saada Tänavu Prototroni finaalvõistlusel võidutsenud idufirma Expand plaanib võiduraha 35 000 eurot viia Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele sissemakseks, et kaasata rakendusuuringute programmist veel suurem summa, ütles ettevõtte kaasasutaja Henri Suurorg.

Expandi asutanud Vincent Pikand (vasakult), Lauri Kesküll ja Henri Suurorg on veendunud, et nende lahendus hakkab päästma elusid. Foto: Prototron

Suurorg rääkis Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis, et nad loodavad EISist juurde saada 100 000 eurot, millega peaks saama haiglas uuringu ära teha. Expand arendab automatiseeritud aju monitooringu lahendust, mis on mõeldud kasutuseks intensiivraviosakondades.

Idufirma kaasasutaja Lauri Kesküll on veendunud, et nende väljatöötatav lahendus hakkab päästma elusid. Samas on ta ettevõtjana mures, et Euroopaga võrreldes jookseb USA masinõppes eest ära, eriti meditsiinilises masinõppes. "Euroopas, kui meil läheb väga hästi, saame turule 1,5 aastaga, aga see on perfektne olukord. Võib ka minna neli aastat, aga tahame teha kahe aastaga," lisas Kesküll.

Expandi asutajad tunnistasid, et on kaalunud ka USAsse minemist, aga sellega kaasnevad teised probleemid.

Expandi eestvedajaid Lauri Keskülli, Henri Suurorgu ja Vincent Pikandit intervjueeris Ireene Kilusk.