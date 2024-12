Tagasi 20.12.24, 12:46 Tänavused jõuluostud: eestlane otsib soodushinda, aga seapraad läheb ikka lauale Soodsama hinnaga omatoodete müük on kasvutrendis, ütles Rimi Eesti vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Bats.

Rimi Eesti vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Bats võitis tänavu Baltikumis esimest korda välja antud parima jätkusuutlikkuse juhi auhinna. Foto: Raul Mee

"Praegu on aeg, kus otsitakse allahindlusega tooteid," rääkis Bats Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis.

Bats tunnistas, et kuigi Rimi on üritanud muuta Eesti traditsioonilisemat jõululauda ja pakkuda tervislikuma alternatiivina näiteks kalatooteid, siis suures pildis eestlane eelistab siiski seapraadi. "Eestlane on väga traditsioonialdis. Ta ostab ikka seda, mida tema vanaemad ja vanaisad panid lauale," lisas Bats.

Juttu tuli ka sellest, kuidas enamtarbimine läheb kokku kaupmehe püüdlusega edendada vastutustundlikku ettevõtlust.

Katrin Batsi intervjueeris Karl-Eduard Salumäe.