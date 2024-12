Tagasi 24.12.24, 17:00 AI võim ja varjuküljed: kuidas taltsutada tulevikutehnoloogiat Aastal 2024 võisime nentida, et aina kesksema koha meie igapäevaelus ja ‑töös hõivab digitehnoloogia ja AI areng. Kas aga kõik sellega kaasnev saab olema meile puhas rõõm või peidab säärane areng endas ka teatud ohte?

Saade „Töö ja palk“ toob kuulajani ettekanded konverentsilt HRxTech 2024. Saate esimeses pooles arutleb advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots & Co vandeadvokaat ning andmekaitse, tööõiguse, intellektuaalomandi ja IT õiguse valdkonna juht Tambet Toomela, kas AI on oht või revolutsioon.

Tambeti sõnul peavad personalijuhid olema teadlikud tehisintellekti kasutamisega seotud riskidest ja rakendama tõhusaid meetmeid, et tagada andmekaitse, privaatsus ja eetikastandardite järgimine. See hõlmab nii tehnilisi kui ka protseduurilisi lahendusi, samuti töötajate ja kandidaatide teadlikkuse tõstmist nende õiguste kohta.

Saate teises pooles jagab Oixio küberturbe konsultant ja insener Harri Uljas praktilisi näpunäiteid selle kohta, mis on digihaavatavus, kuidas käib haavatavuste skaneerimine ja turvapaikamine ning kuidas end võimalike ohtude eest kaitsta.

Harri selgitab kuulajaile, et küberohtude maht kasvab pidevalt ja eduka infovarade kaitseplaani aluseks on põhjalik ettevalmistus. Probleem on selles, et meetmed, mida ettevõte peaks rakendama, tulevad sageli mahukatest infoturbe standarditest, ajades pildi sageli rohkem segasemaks. Mida kaitsta? Kuidas? Kui palju? Saatest saad aimu!