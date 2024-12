Tagasi 24.12.24, 11:00 Kindla peale kuulamissoovitused: Äripäev valis aasta parimad podcastid Äripäeva toimetus valis oma raadio parimad saated ja tegijad lõppevast aastast.

Foto: Andras Kralla

Nimekirjast kindla peale häid kuulamissoovitusi pühadeaega!

Parim autorisari raadios

Võitja: „Äripäeva arvamusliider" – Indrek Lepik, Karl-Eduard Salumäe, Neeme Korv. Igal nädalal juhtub raudselt kolm asja, mille üle lihtsalt peab vaidlema. Aga miks teha seda ainult omakeskis, kui käepärast on Eesti mõjukaimad asjatundjad? Indrek Lepik võtab iga töönädala lõpus ette kolm Äripäeva arvamusliidrit, et nendega läbi analüüsida ühiskonna kõige põletavamad teemad. Vaata kõiki sarja podcaste SIIT.

Nominendid olid veel:

„Läbilöök“ – Eget Velleste. Tippu jõuavad vähesed ja veel vähemad suudavad seal tegutseda kaua. Saade uuribki, mis eristab ühepäevaliblikaid nendest, kes aastaid ja aastakümneid edukalt tegutsevad. Toome kuulajani inspireerivad ja õpetlikud lood läbilöömisest nii ettevõtlusest, spordist, poliitikast, aga ka loomevaldkonnast. Saatest saab teada, kuidas end pidevalt uuesti luua ja uute ideedega konkurente edestada ning miks lõviosa tegijatest kaugele ei jõua. Vaata kõiki sarja podcaste SIIT.

„Globaalne pilk“ – Pille Ivask ja Indrek Lepik, külalisautoritena Jaroslav Tavgen ja Eget Velleste. Äripäeva ajakirjanike juhitud saade vahendab ja kommenteerib aktuaalseid ning olulisi ülemaailmseid sündmusi nii välispoliitikas kui ettevõtluses. Vaatame asju globaalse pilguga ja küsime kommentaare parimatelt asjatundjatelt. Vaata kõiki sarja podcaste SIIT.

Parim podcast

Nominendid olid veel:

Parim hommikuprogrammi intervjuu

Nominendid olid veel:

Aasta raadiotegijaks valiti Lauri Leet

Toimetus iseloomustas Lauri Leeti kui isikupärast raadioajakirjanikku, kelle intervjuudes – ja eriti hommikuprogrammides – on hoogu ja ootamatusi.

Lauri on ekstraproduktiivne, suudab keerulistes teemades hästi orienteeruda ja rääkida neist saates nii, et iga kuulaja saab aru, miks see teda huvitama peaks.

Nominendid olid veel:

Eget Velleste. Värske ja värvikas ajakirjanik. Ta on siiralt otsekohene ja paneb sellega inimesed mikrofoni ees end avama, mis teeb tema saated erakordselt haaravaks. Kui Eget midagi teeb, siis võid kindel olla, et sealt tuleb midagi head.

Indrek Lepik. Ajakirjanik, kelle kogemused ja teadmised tulevad tema raadiotöödes hästi esile – küllap on see ka põhjus, miks paljud paluvad teda endale hommikuprogrammi eksperdina külaliseks. Kui Indrek on meie meeskonnas ja raadios, siis meie raadio on parem.