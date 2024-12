Tagasi 15.12.24, 12:07 Tööandja bränding: inimkesksus on vaieldamatu võitja Edukad ettevõtted hoiavad järjest rohkem fookuses oma inimesi ning brändisaadikud esindavad brändi isiklike lugude, kogemuste ja emotsioonide kaudu, kirjutavad raamatu „360 kraadi mudel tööandja brändingus“ autorid Evelin Org ja Olesija Saue.

Rahvusvahelised trendid näitavad selgelt, et järjest enam ettevõtteid investeerib tööandja brändingusse ja brändisaadikute programmidesse ning ka avalik sektor tegeleb teemaga aktiivselt.

Ettevõtted üle maailma otsivad viise, kuidas eristuda konkurentidest, meelitada ligi parimaid talente ja hoida oma töötajaid pühendunutena ja rahulolevatena. Jõupingutused ei piirdu enam ainult traditsiooniliste värbamis- ja turundusstrateegiatega, vaid need on sügavamad teemad, mis puudutavad ettevõtte kultuuri, väärtusi ja kindlasti ka kogukonna loomist ning kaasamist.

Töömaailm on pidevas muutumises ning selles dünaamilises ja hoogsalt arenevas valdkonnas on vajalik püsida kursis uute suundade ja parimate praktikatega. Alates digitaalsest kohalolekust ja tehnoloogia kasutamisest värbamisprotsessides kuni mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasamiseni välja.

Tulevikutrendid näitavad liikumist veelgi enam dünaamilisuse ja inimkesksuse suunas. Tööandja bränd ja brändisaadikute programmid ei ole enam jäigad, staatilised ja ühekülgsed. Neis on ruumi kohanemiseks, innovatsiooniks ja uuteks ideedeks, mis vastab nii turu vajadustele kui ka oma inimestele ootustele.

Tänu sotsiaalmeedia kiirele arengule ja pidevatele muutustele digimaastikul peavad organisatsioonid olema piisavalt paindlikud, et kohaneda uute trendide ja võimalustega, mis omakorda aitab kaasata rohkem inimesi ja suurendada mõju. Varem võisid ettevõtted keskenduda peamiselt oma toodetele või teenustele, jättes inimliku aspekti kõrvale.

Tänapäeval on selge, et brändi edu sõltub sellest, kuidas inimesed – olgu nad töötajad, kliendid või partnerid – brändi tajuvad ja sellega suhestuvad. Edukad ettevõtted hoiavad järjest rohkem fookuses oma inimesi ning brändisaadikud esindavad brändi isiklike lugude, kogemuste ja emotsioonide kaudu. Reklaamisõnumite asemel kõnetavad tänapäeval igapäevased inimlikud hetked, rõõmud ja kindlasti ka väljakutsed.

Konkreetsemalt võib välja tuua alljärgneva:

Digitaalne nähtavus: Kuna tehnoloogia ja digitaalne maailm muutuvad pidevalt, peavad ka ettevõtted oma strateegiaid kohandama ja arenema. Digitaalne nähtavus pole enam valik, vaid pigem juba kohustus. See nõuab investeeringuid erinevatesse valdkondadesse, nagu veebilehe optimeerimine, tööandja unikaalse väärtuspakkumise nähtavus digikanalites, potentsiaalsete talentide virtuaalsete visiitkaartide korrastamine, digitaalsete käitumisharjumuste kujundamine, analüütika kasutamine sihitud brändikampaaniate loomiseks ning sujuvate veebipõhiste kandideerimisprotsesside tagamine.

Virtuaalreaalsuse (VR) ja tehisintellekti (AI) abil värbamine: VR muudab värbamisprotsessi interaktiivsemaks ja annab potentsiaalsetele töötajatele realistliku ülevaate töökeskkonnast. Samal ajal, kui AI suudab tegeleda korduvate ülesannetega, aitab see personalispetsialistidel aega kokku hoida ja võimaldab neil keskenduda strateegiale ning inimsuhetele. Värbamistehnoloogiate ja automatiseerimise kõrval hakkab rõhuasetus üha enam liikuma tagasi inimlikele suhetele. Oluline on kandidaatide mõistmine ja personaalne lähenemine. Tehnoloogia efektiivsuse ja inimjuhtimise ühendamine on tulevik.

Mitmekesisus, võrdsus ja kaasamine: mitmekesisus, kaasava keskkonna loomine ja võrdsuse tagamine ei ole enam lihtsalt boonuseks, vaid hügieenifaktoriks igas valdkonnas, mida noorem generatsioon ja rahvusvaheline tiim kindlasti juba eeldab. Nende teemade fookuses hoidmine suurendab üldist töötajate rahulolu, innovatsiooni ja tugevdab tööandja brändi. Sellistel väärtustel põhineva väärtus- pakkumise loomine on üks esimesi samme inimkeskse TVP (tööandja väärtuspakkumise) tagamiseks.

Missiooni- ja väärtustepõhine värbamine: nooremate generatsioonide, nagu Z ja Alfa jaoks pole töökoha valikul esmatähtis mitte ainult finantskasu, vaid ka see, kuidas ettevõtte tegevus mõjutab laiemat ühiskonda ning millised on põhiväärtused, kuidas need haakuvad nende põhimõtete ja hinnangutega. Eetikal, läbipaistvusel ja sotsiaalsel mõjul on varasemaga võrreldes märkimisväärselt kaalukam roll. Niisugused talendid otsivad tööandjaid, kelle missioon ja eesmärgid resoneeruksid nende isiklike väärtustega.

Inimkesksus: tööandjatelt oodatakse aina enam investeeringuid töötajate vaimse tervise ja heaolu tagamisse. Sinna alla kuuluvad näiteks nõustamised, coaching, mentorlus, vastavad koolitused, stressijuhtimise töötoad, mindfulness-praktikad, meeskonnatöö, sotsiaalsed üritused jne. Tugeva ja toetava töökogukonna loomine, kus töötajad tunnevad end väärtustatuna ja kaasatuna, on üha olulisem.

Isikupärane karjääriteekond: traditsiooniline ettekujutus karjäärist kui redelil üles liikumisest, mille iga aste viib järgmisele ametikohale, on märkimisväärselt muutunud. Tänapäeva dünaamilises töökeskkonnas asenduvad lineaarsed karjääriredelid üha enam paindlike oskuste ja kogemuste võrgustikega. Muutus peegeldab töötajate soovi ja vajadust ehitada mitmekülgset erinevatest projektidest, töökohtadest ja rollidest koosnevat karjääri. Töötajad soovivad isiklikult areneda, leida vaheldust, saada uusi kogemusi, mis ulatuvad kaugemale nende praegusest töörollist või -valdkonnast. Mitmekülgsus võimaldab neil olla kohanemis- ja konkurentsivõimelisemad muutuval tööturul.

„Tööampsude“ põlvkond: tööampsud või kõrvalprojektid (ingl k side hustles) on saamas üha populaarsemaks. Töötajad otsivad lisasissetulekuid ja mitmekülgseid karjäärivõimalusi. Tööandjad, kes toetavad sellist lähenemist, on atraktiivsemad. Paljud inimesed teevad tööampse, et järgida oma kirge ja huvisid, mida nad ei pruugi põhitöös leida. See võimaldab neil tegeleda loominguliste projektidega või pühenduda sotsiaalselt mõjusatele ettevõtmistele ning viia ka karjääri uutele radadele või pakkuda väärtuslikke kogemusi, mis täiendavad nende põhitööd.

Generalistid: kuna AI automatiseerib spetsiifilisi ülesandeid, muutuvad nõutuks mitmekülgsed oskused ja AI integreerimise võimega töötajad. Tööandjad otsivad talente, kes suudavad toime tulla väga mitmesugustes oludes.

Kaasamine otsustusprotsessidesse: kaasamisel on tähelepanuväärne roll töörahulolu saavutamisel. Tihti polegi nii oluline, milles täpselt kaasa rääkida saab. Tähtis on võimalus oma arvamust avaldada, tunda, et sind kuuldakse ja panust väärtustatakse. Kaasatus tekitab tugevama emotsionaalse sidususe tööandjaga.

Töötajad kui tarbijad: tööle kandideerijad käituvad nagu tarbijad ning suhtuvad töökoha leidmisesse sarnaselt. Seetõttu on ettevõtted hakanud agressiivsemaid ja kiiremaid värbamiskampaaniaid tegema. Tuleb näidata, miks just teie juures on hea töötada ja mis teid teistest eristab.

Aja kasutamise kvaliteet: aeg on väärtuslik ressurss, mida ei saa tiimi heaolu arvelt kokku hoida. Aja ebamõistlik kasutamine viib üksindustundeni, langetab töömotivatsiooni ja tekitab soovi ettevõttest lahkuda. Selle asemel tasuks kasutada näiteks üks-ühele kvaliteetseid kohtumisi, kus saab hinnagutevabalt oma mõtteid ja tundeid väljendada ning selle toel areneda.

Töötajate sotsiaalse kuuluvuse toetamine: kontor ei ole üksnes töökoht, vaid paik, kus luuakse suhteid, leitakse sõpru ja ollakse osa kogukonnast, pannes aluse sotsiaalsele kuuluvustundele ja seotusele. Kodutöö võib näida ebakindlal ajal lühiajaliselt efektiivne lahendus, aga sellel on ka varjukülg. Kui inimesed enam töökohal ei kohtu, katkevad sotsiaalsed suhted, väheneb töörõõm ja langeb motivatsioon ning seeläbi kannatab nii produktiivsus kui ka kvaliteet.

Vastavus reaalsusele: tööandja bränd peab vastama tegelikkusele. Kui vastavusega on probleeme, siis tuleb alustada organisatsioonikultuuri loomisest ja arendamisest. Kõik, mida lubatakse, peab olema atraktiivne, tegelikkusega kooskõlas, usutav ja eristuv, sest ainult nõnda on tööandja bränd pikaajaliselt jätkusuutlik.

Holistiline juhtimine: juhid on tõelised töötajakogemuse loojad ning mõjutavad märkimisväärselt töötajate pühendumust. Seetõttu ei saa tänapäeval ükski organisatsioon eitada juhtimiskvaliteedi rolli ja tolereerida ebaprofessionaalset juhtimist. Kaasaegne juht on ruumi hoidja, jättes positiivse juhtimisjalajälje.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et sügavate ja kestvate suhete loomiseks klientide, koostööpartnerite ning olemasolevate ja potentsiaalsete töötajatega tuleb mõista ja rakendada autentset inimkeskset lähenemist. Inimkesksus ei ole trend, see on üks põhiväärtustest, mis määrab edu tänapäeva muutuvas ja üha konkurentsitihedamas maailmas.