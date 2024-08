Tagasi ST 15.08.24, 15:26 Miks meeskonna motivatsioon ja vastutus langevad? Olukorras, kus tiimid on surve all, eesmärgid kõrged ja ressursid piiratud, on lihtne näha, kuidas töötajate motivatsioon ja tulemuslikkus võivad langeda. Juhtidel tuleb leida viise, kuidas tõsta meeskonna kaasatust, jagada vastutust ja samal ajal säilitada positiivne töökeskkond.

Miks meeskonna motivatsioon ja vastutus langevad?

Paraku võib ilma õige lähenemiseta juhtimine muutuda rutiinseks ja ebaefektiivseks, viies hoopis suurema stressi ja kehvemate tulemusteni. Allolevas artiklis leiad koolitusi, mis aitavad sul nendest väljakutsetest edukalt üle saada ja oma tiimi paremini juhtida.

Kuidas parandada meeleolu oma meeskonnas?

Positiivne töökeskkond ja motiveeritud tiim on iga eduka ettevõtte aluseks. Koolitus „Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist“ annab sulle põhjaliku ülevaate, kuidas kasutada rõõmustamisoskust, et tõsta töötajate rahulolu, suurendada nende kaasatust ja parandada üldist tööõhkkonda. Saad teadmisi ja praktilisi tööriistu, mis aitavad luua inspireeriva töökeskkonna, kus töötajad tunnevad end väärtustatuna ja motiveerituna. Osaledes sellel koolitusel, suurendad oma juhtimisvõimekust, mis aitab saavutada paremaid tulemusi ja suurendada ettevõtte üldist tulemuslikkust.

Koolitajad: Mare Pork. Järgmine koolitus toimub 04.09.2024.

Kuidas anda inimestele vastutus tulemuste ja arengu eest?

Paljud juhid seisavad silmitsi väljakutsega, kuidas panna töötajaid võtma suuremat vastutust ja iseseisvalt püüdlema tulemuste ning arengu poole. Koolitus "Inimeste juhtimine coaching'u abil" varustab sind vajalike teadmiste ja tööriistadega, mis aitavad parandada sinu juhtimisvõimekust. Õpid tõhusaid coaching'u tehnikaid, mis aitavad sul paremini suunata ja toetada oma meeskonda, suurendades nende motivatsiooni ja tulemusi. See oskus on vajalik, et edukalt juhtida inimesi, saavutada suuremaid eesmärke ja luua toetav ning tulemuslik töökeskkond.

Koolitaja: Toomas Tamsar. Järgmine koolitus toimub 04.09.2024.

Eesti eksklusiivseim koolitusprogramm “Tipptegijate kool” Mare Porki juhendamisel

Kui otsid võimalust enesearenguks, et saada minna süvitsi tavaolukorras tähelepanuta jäävate oluliste teemadega, siis kutsun sind osalema Eesti eksklusiivseimas koolitusprogrammis Tipptegijate kool. Koolitusel saavad Eesti parimad tippjuhid ja -spetsialistid võimaluse väikeses grupis leida lahendusi keerulistele olukordadele ja inimsuhete probleemidele. Tipptegijate kool pakub unikaalset võimalust enese arendamiseks valitud kaaslastega, kes samasuguste tipptegijatena oskavad sinuga samastuda ja sind mõista. Osalejate sõnul on Tipptegijate kooli peamine väärtus intensiivne kvaliteetaeg – võimalus käsitleda olulisi teemasid referentgrupis, kus inimestel on sisukad argumendid ja nende arvamust hinnatakse.

Koolitaja: Mare Pork. Tipptegijate kool koosneb 9 moodulist ja toimub kaks korda kuus alates septembrist 2024 kuni maikuuni 2025.

Kuidas teenida samalt ressursimahult rohkem eurosid?

Tänapäeva muutuv ärikeskkond nõuab uuenduslikke lahendusi, mis aitavad ettevõtetel püsida konkurentsivõimelised ja samal ajal panustada jätkusuutlikkusse. Koolitus "Ringmajanduse kasumlikud ärimudelid" varustab sind vajalike teadmiste ja tööriistadega, et arendada ja rakendada ringmajanduse põhimõtteid oma ettevõttes. Sa õpid looma ärimudeleid, mis mitte ainult ei vähenda jäätmeid ja ressursside raiskamist, vaid ka suurendavad ettevõtte kasumlikkust ja vastupidavust. Need oskused on hädavajalikud, et viia oma ettevõte uuele tasemele ning tagada pikaajaline edu ja jätkusuutlikkus muutuvas ärikeskkonnas.

Koolitaja: Kadi Kenk. Järgmine koolitus toimub 24.09.2024.

Kuidas tõhusalt hallata oma aega ja suurendada produktiivsust?

Kiire elutempo juures muutub ajajuhtimine aina olulisemaks, et saavutada oma eesmärke ja suurendada tulemuslikkust. Koolitus "Ajajuhtimine" varustab sind vajalike teadmiste ja tööriistadega, mis aitavad sul arendada tõhusaid ajaplaneerimise oskusi ja suurendada oma produktiivsust. Õpi strateegiaid, mis aitavad sul paremini hallata oma aega, vähendada stressi ja keskenduda olulisele, suurendades seeläbi oma mõju ja väärtust organisatsioonis. Need oskused on hädavajalikud, et toetada sinu karjäärikasvu ja tagada tõhus ajakasutus nii töös kui ka eraelus.

Koolitaja: Anneli Ohvril. Järgmine koolitus toimub 01.10.2024.

