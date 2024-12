Tagasi 27.12.24, 13:43 Aasta suurimad võitjad ja kaotajad. Kellel on lootust tuhast tõusta? „Äripäev eetris“ laob letti lõppeva aasta suurimad võitjad ja kaotajad börsidel, äris ja poliitikas. Kes sai, mida tahtis? Millisel kaotajal on uuel aastal lootust tuhast tõusta?

Juhan Lang (vasakul), Meelis Mandel ja Viivika Rõuk.

Saates kõnelevad Meelis Mandel, Juhan Lang ja Viivika Rõuk ning selgeks saab näiteks see, kumb on keerulisemas seisus, kas Enefit Green või Hepsor, mis on mõlemad börsil kukkunud alla IPO hinna. Kuuleb, kas lootusetumas seisus on ravimitootjate aktsiad, taastuvenerga aktsiad või hoopis Saksa autotootjad, kes kannatavad võitjate needuse käes. Vaatame ka suurimaid võitjaid, näiteks kas edaspidiseks on usku rohkem Infortari või Merkosse, Nvidiasse või bitcoini.

Räägime selgeks aasta suurimad võitjad ja kaotajad äris. Kas suurema krahhi pakkusid Planet42 asutajad Eerik Oja ja Marten Orgna või Baltcapi partnerid Peeter Saks, Kristjan Kalda ja Martin Kõdar, kelle partner Leedus varastas firma tagant mitukümmend miljonit eurot?

Vaatame ka tippametnike ja poliitikute aastat. Näiteks küsime, kumb sai, mida tahtis: kas endine tippametnik ja nüüdne katsetööstusettevõtja Kusti Salm või kaitseminister Hanno Pevkur? Kas konkurentsiameti juht Evelin Pärn-Lee või suurettevõtja Margus Linnamäe? Teeme selgeks, kas suurem kaotaja on Eesti Energia eksjuht Hando Sutter või tööandjate keskliit, kelle värskelt valitud esindaja on valitsusega konfliktis.

Meelis Mandel ja Juhan Lang kuulutavad saates välja ka enda jaoks aasta kõige kõnekama numbri ning jagavad soovitusi, mida on ettevõtja ja investorina tark ära teha nüüd ja praegu, et olla teistest samm ees.