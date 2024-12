Tagasi 27.12.24, 11:44 Investor: pange oma raha indeksfondi, et pensionieas sellest ka kasu oleks Ajakirja Investor vastutav toimetaja Anu Lill soovitab majanduslikult kindlama pensionipõlve nimel raha indeksfondidesse paigutada.

Raadiohommikus oli külas Ajakirja Investor vastutav toimetaja Anu Lill. Foto: Raul Mee

"Mu kodupoes on ülepäeviti igasugused sambapoisid kohal. Vahel ma mõtlen, et paneks kõrvale oma putka püsti ja räägiks, et inimesed pange indeksifondi oma raha, sest siis on lootust, et sellest ka pensionieas kasu on," rääkis Lill.

Juttu tuli veel ka kolmanda samba sissemaksest, mille tähtaeg on täna kell 15.59.

Samuti olid omal kohal värsked investeerimissoovitused.

Intervjueeris Juhan Lang.