Tagasi 03.01.25, 10:08 Energiaekspert: Vene LNG vuhiseb Euroopasse veel paar aastat Venemaa gaasitarned Euroopasse Ukraina gaasileppe lõppemisega ei tähenda Vene gaasi lõppu, muutub lihtsalt transiidiriik, rääkis Baltic Energy Partnersi juhatuse liige Marko Allikson. "Seega on veel kaks aastat lõbusat Vene LNG aega," ütles Allikson.

Kuula intervjuust Marko Alliksoniga, milliseid otsuseid valitsuselt on ettevõtetel energiajulgeolekuks vaja, mis ohud on Euroopal gaasimahutide täitmisel ning milline võiks välja näha see aasta elektri- ja gaasiturul. Foto: Raul Mee

Vene gaas jõuab veel Euroopasse läbi Türgi ja LNGna. "Kogu LNGst, mis tuuakse, on Vene LNG osakaal paarkümmend protsenti, mis on märkimisväärne. Peale USA, mis tarnib poole, on Venemaa teine," rääkis Allikson.