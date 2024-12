Tagasi 30.12.24, 14:43 Naabrid püha viha täis: Ukraina lõpetab Euroopasse Vene gaasi pumpamise Uuest aastast ei liigu enam Ukraina kaudu Vene gaasi, Kiievi läänenaabreid ärritab see kõvasti.

Nii Viktor Orbán (vasakul) kui ka Robert Fico on seisnud Euroopa Liidus selle eest, et Kremliga suhteid hoida. Foto: Reuters/Scanpix

„Vene maagaasi transiidi lõpetamine pole üksnes õõnes poliitiline žest, vaid ka väga kallis samm, mille eest hakkame kõik euroliidus maksma,“ lajatas Slovakkia peaminister Robert Fico reedeõhtuses pöördumises.

Ülehomsest jäävad idapoolsed kraanid Vene gaasist tühjaks, sest Ukraina ei pikenda Gazpromiga transiidilepet. Ühendus — torujuhtme nimest lähtuvalt lausa vendlus —, mis on andnud Kesk- ja Ida-Euroopale maagaasi ligi 60 aastat, katkeb.

Fico sõnul ei kannata aga üksnes Slovakkia, mis jääb ilma väärtuslikust energiast, millega köetakse muuhulgas pea pool slovakkide majapidamistest, vaid rahakotti närib see augu kogu Euroopal — kahe aastaga 120 miljardi euro jagu.

Vahetult jõulude eel Moskvas Vladimir Putiniga kohtunud Fico ähvardas, et on valmis katkestama Ukrainasse elektri eksportimise, kui Kiiev ümber ei mõtle.

Ent isegi kui bluff töötaks — ja seda püüab Poola juba ennetada, lubades et, kui tarvis, toodetakse Ukrainasse eksportimiseks rohkem elektrit—, on üpris ilmne, et Fico on lahingu kaotanud. Küll aeglaselt, ent see-eest järjepidevalt, on Euroopa end Vene gaasist võõrutanud.

Gazpromi viimane kants