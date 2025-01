Tagasi 07.01.25, 16:00 Eesti brändi edendaja: Eestit fännavad jõukad India naised ja meil pole aimugi, miks Uuringu järgi suhtuvad India jõukad naised Eestisse ääretult positiivselt, kuid selle põhjused pole selged.

Reuters/Scanpix Foto: Pawel Kopczynski

Lisaks India jõukatele naistele soosivad Eestit kui riiki ka Poola ja Rootsi mehed.

Eesti brändi sõnumiloome juht Carl-Ruuben Soolep usub, et Soome ja Rootsi mehed on Eestist seetõttu lummatud, et neid seob meiega ühine ajalugu ja näiteks tugev tehnoloogiasektori kuvand. Kuidas aga India jõukad naised pisikese Eesti üles leidsid, jääb Soolepile mõistatuseks.

Eesti brändi riigiturunduse juhi Kata Varblase hinnangul peitub põhjus India naiste uudishimus. "Siin oli üks hüpotees, et äkki nad on väga aktiivsed sotsiaalmeedias ja ringkondades, kus Eesti tulebki esile positiivsete sõnumitega," rääkis Varblane.

Uue aasta esimeses saates rääkisime Eesti üleilmsest tuntusest ka laiemalt. Tuleb välja, et meie kodumaa maine on küll hea, kuid teadlikkus vähene.

Intervjueeris Joonas-Hendrik Mägi.