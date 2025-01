Tagasi 09.01.25, 13:00 Eksperdid: ärikinnisvara halduses tegutsevad multitalendid, onu Heinod hakkama ei saa Kinnisvaraarenduses ei tehta meeletuid kasumeid ja onu Heinode roll arendusega käsikäes käivas halduses muutub aina marginaalsemaks, märgivad Restate’i nõukogu liige Ardi Roosimaa ja Newsec Eesti üksuse arenduse juht Janek Hintsov.

Restate’i nõukogu liige Ardi Roosimaa ja Newsec Eesti üksuse arenduse juht Janek Hintsov. Foto: Siim Sultson

Hintsovi sõnul läheb leedukatel praegu hästi sellepärast, et neil on kõrgem kindlustunne kui meil. “Ma arvan, me oleme täna väga huvitavas stardiolukorras, meil on vaja positiivseid uudiseid,“ kõlas tema järeldus.

„Ma õnnitlen EfTENit selle eest, et nad eelmisel aastal Kristiine tehingu ära tegid. Ma arvan, et see on isegi rohkem kui märgiline,“ ütles Hintsov. Ühtlasi avaldas ta lootust, et maksumuudatused, mis järjest jõustuvad, esialgset õrna optimismi ära ei mata.

Roosimaa rääkis, et Eestis on aastaid kehtinud olukord, kus kinnisvaraarendajaid või kinnisvara mitte mingil moel ei toetata. “Lihtsalt on selline üldine avalik seisukoht, et tähtis on see, mida nendes hoonetes tehakse, aga see, kuidas need hooned valmis saavad, justnagu ei ole tähtis, see on puhas eraäri,” ütles ta.

Tema sõnul on vale ettekujutus, et seal mingeid tohutuid kasumeid teenitakse. “Kinnitan, et seal tehakse täiesti mõistlikke kasumeid, ei tehta mingeid hulle kasumeid,“ märkis Roosimaa ärikinnisvara arendamise kohta.

Hintsov märkis, et halduseteenuse sisu on praeguseks läinud tehnika- ja inimesekeskseks. “Need haldusinimesed, kes puutuvad üürnikega või majaomanikega kokku, kes haldavad just ärikinnisvara, on ju multitalendid, kes suudavad tehniliselt hoomata tervet hoonet,” ütles ta. See on Hintsovi sõnul toimunud viimase paari aasta jooksul. ”See võib-olla ei ole ilus öelda: aga sellised kinnisvarahalduse onu Heinod ei ole need, kes täna haldusteenuse sisu kujundavad,“ lisas ta.

Saates tuleb juttu ärikinnisvara ja kinnisvarahalduse olukorrast alanud aasta algul veel laiemaltki. Samuti enegiakandjatest, üürnikest, vakantsist. Lisaks ka väljakutsetest aastal 2025 ärikinnisvaras ja kinnisvarahalduses üheskoos, näiteks maksudest ja investoritest. Eraldi peatuvad saatekülalised Baltikumi ärikinnisvaraturu laienemisel Poolasse ja sellel, mida see toob valdkondadele edaspidi kaasa.

Saatejuht on Siim Sultson.

