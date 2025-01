Tagasi 15.01.25, 16:00 Metsaomanikud nautisid puidu hinna tõusu. Mida toob uus aasta? Aastaid Eesti puiduturul toimuvat analüüsinud Heiki Hepner prognoosib, et nii nagu eelmisel, on ka alanud aastal ümarpuidu hinnatrend metsaomanikule soodne.

Metsa majandamine. Foto: Andras Kralla

Saates “Mets ja majandus” puiduturgu analüüsinud Hepner tõi esile mitu olulist trendi. Esiteks tõusid eelmise aasta teisel poolel okaspuupalkide, eriti okaspuu peenpalkide hinnad. Ühelt poolt said metsaomanikud oma materjali eest paremat hinda, kuid teisalt näitab hinnatõus ka meie puidutööstuste edu – peenpalkide väärindamine ja neile lisandväärtuse loomine on õnnestunud, rääkis Hepner.