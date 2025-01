Tagasi 16.01.25, 11:57 Juhtimise võtmeoskused: Kuidas juhtida iseennast, tiimi ja erinevaid indiviide selle sees?

Signe Kiisk, Kati Tinkenberg, Tiina Tohver

Kui oluline on juhi rollis olles enesejuhtimise oskus, vastutuse võtmine, kas ja mis vahe on erinevate generatsioonide juhtimisel. "Äripäeva juhtimiskool" võtab fookusesse juhi ja kuidas teadliku eestvedamise abil suurendada meeskonna rahulolu, hoida talente ning saavutada paremaid tulemusi. Külalisteks on koolitajad Signe Kiisk ja Kati Tikenberg, kes on aastaid nõustanud ja koolitanud juhte ning tiime erinevates organisatsioonides. Nad jagavad väärtuslikke vaatenurki ka meeskonnas tekkivate konfliktide ja pingete teemal.

Arutelu keskmes on juhi enda roll, enesejuhtimise olulisus, vastutus ja teadlikkus tiimi ning indiviidide juhtimisel. Pakutakse kuulajatele praktilisi lahendusi, kuidas ja millal konflikte lahendada ning kuidas ennast juhtida. Koolitajad tutvustavad Äripäeva Akadeemiaga koostöös toimuvat avalikku koolitust Juhtimise võtmeoskused , mis toimub kolm kuud kord kuus, alates aprillist. Sellel korral pakutakse osalejatele soovi korral kolm individuaalset coachingu kohtumist, et enda teemadega veel enam süvitsi minna.

Saade on hea kuulamine juhtidele, aga ka kõigile, kes soovivad enda juhist aru saada või saavad aru, et olenemata ametipositsioonist oleme me kõik juhid ja saame oma elus kõike seda rakendada enda elu juhtimisel.

"Äripäeva juhtimiskooli" raadiosaadet juhib Äripäeva Akadeemia juht Tiina Tohver.

