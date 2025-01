Tagasi 18.01.25, 12:12 Õhtulehe peatoimetaja: poliitikust ajakirjanikule annab hinnangu lugeja Postimees palkas ajakirjanikuks Ahti Kallikormi, kes kandideeris veel mullu erakonna Isamaa ridades europarlamenti. Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov arvab, et teistel pole põhjust otsust kritiseerida.

Sel nädalal selgus, et Postimees palkas ajakirjanikuks erakonna Isamaa poliitiku. Fotol Isamaa mullused suvepäevad Jõgeval. Foto: Andras Kralla

“Igal Eesti inimesel on õigus kuuluda, kuhu tahab, käia, kus tahab, meil on vaba riik ja inimesed on oma otsustes vabad. Õhtulehes ka,” selgitas Martin Šmutov “Äripäeva arvamusliidri” saates.

Kallikorm on endiselt Isamaa liige, osales veel sel nädalalgi erakonna piirkondliku juhatuse tegevuses ning annetas mullu erakonnale ligi 27 000 eurot. Ta on varem töötanud pikalt Postimehe omaniku Margus Linnamäe ravimitööstuses.

“Oluline on, kuidas peatoimetaja ja ettevõte neid riske haldab. Lõppkokkuvõttes annab sellele hinnangu lugeja,” arvas Šmutov.

Samas tunnistas ta, et ajalooliselt pole Eesti suured päevalehed julgenud end maailmavaateliselt positsioneerida, sest kogu eestikeelne turg on selleks liialt väike.

“Seni on leitud, et suurel päevalehel on lihtsam olla seal keskel. Aga võib-olla ei pea olema,” ütles väljaande Õhtuleht peatoimetaja.

Saates selgitas ta, kuidas on kodumaine ajakirjandusmaastik ajalooliselt kujunenud, milline on kontrastina angloameerika meediaruumi kogemus ning kas Eesti turul on oodata suuremaid muutusi.

Intervjueeris Indrek Lepik.