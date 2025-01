Uue riigisekretäri ja seeläbi peaminister Kristen Michali juhitava valitsuse olulise tööpartnerina alustab veebruarist Keit Kasemets, kes varasemates ametites on ellu viinud suuri muutusi ja lahendanud kriise. "See on ikkagi minu põhiloomus," ütles Kasemets.