Tagasi 20.01.25, 10:00 Obskuurne majandus: tule aita sinagi kaladele uksekella lasta On tuhandeid inimesi, kes jõllitavad varahommikul arvuti- või telefoniekraanilt otsepilti jõealustest kaladest ja kui mõnda kalakest märkavad, lasevad nad veebirakenduse uksekella.

Väike karpkalake, kellesarnaseid saab inimene isegi teiselt poolt maakera aidata. Foto: PantherMedia/Scanpix

Hollandis on üks linnake ja sealne kanalike, kus on kaladel hädatarvilik läbi ujuda ning inimesed üle maailma üritavad neid kalu aidata. Kuidas täpselt, saab teada saatest "Obskuurne majandus", saatejuht on Linda Eensaar.