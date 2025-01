Tagasi 21.01.25, 14:35 Kaks põlvkonda investoreid. Tõnu ja Tuuli Toompark vaatavad terasema pilguga Balti börsi poole Investorite Tõnu ja Tuuli Toomparki portfellist moodustavad märkimisväärse osa Balti aktsiad ning kodubörsi suhtes on nad ka edaspidi optimistlikud.

Investorid Tuuli Toompark ja Tõnu Toompark (vasakult). Foto: Liis Treimann

Kinnisvarainvestor Tõnu Toompark tunnistab, et enese Balti börsiga sidumine nõuab pingutust, kuid teisalt peitub investori arvates kohalikes ettevõtetes palju potentsiaali. "Kohalikke ettevõtteid tunnetame me vahetult palju paremini. Kui me ootame majanduskasvu, siis ongi võib-olla siin potentsiaal," rääkis Toompark.