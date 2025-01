Tagasi 21.01.25, 14:00 Tarbija käitumine on kriisides muutunud. Mida tähendab see kaubandusettevõtjale? "E-kaubanduse arengu ja tuleviku" saates võtame vaatluse alla tarbijakäitumise viimaste aastate kriiside taustal ning saatekülalised räägivad sellest, kuidas need muutused on mõjutanud e‑kaubandust.

Saatejuht Kuldar Kullasepp Maksekeskusest ja tarbimispsühholoog Ivar Soone. Foto: Äripäev

Saatejuht Kuldar Kullasepp Maksekeskusest avab tarbimispsühholoogi Ivar Soonega, millised tegurid suunavad tänapäeva ostjad ekraani taga ja füüsilistes kauplustes.

Saate alguses arutatakse, kuidas pandeemia, sõjad ja majanduslik ebakindlus on mõjutanud tarbijate kindlustunnet ja valikuid. Soone toob esile, et inimesed on muutunud oma ostudes kaalukamaks, eelistades ratsionaalseid otsuseid ja säästmiskäitumist. Samas ei piirdu tarbijakäitumise muutused vaid hinnatundlikkusega – tarbijate käitumist suunavad emotsioonid, kultuurilised eripärad ja kohene rahulduse vajadus, eriti e‑kanalis.

Saates uuritakse, kuidas e‑kaupmehed saavad ostuprotsessi lihtsustamise, tagastamistingimuste ja personaliseerituse kogemuste kaudu klientide usaldust ja lojaalsust võita. „Eesmärk on kiire ja mugav ostukogemus, kus tarbijad saavad kohe rahulduse – see on võtmetegur, mis muudab ka väikesed e‑kaupmehed konkurentsivõimeliseks,“ ütles Soone.