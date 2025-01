Tagasi 23.01.25, 14:51 Ettevaade alanud kinnisvaraaastale: hea hinnaga kortereid järelturult ei leia Elum Kinnisvara maakler Kristi Djomin ennustab, et alanud aastal korteriturul hinnad müstiliselt tõusma ei hakka ning midagi kardinaalset tulemas ei ole.

Fotol Kristi Djomin eelmisel suvel Hispaania kinnisvaraturgu koha peal hinnates. Foto: Liis Treimann

“Meie korterituru põhiprobleem on see, et müüjad ei ole veel aru saanud, et turg on muutunud ning kus on õige hinnapiir,” rääkis Djomin järelturu korteritest kõnelevas saates “Ruutmeetrite taga”.

“See aitaks turu aktiviseerumisele kaasa, kui nii ostjad kui müüjad saaksid aru, kus on õige hinnapiir,” lausus Djomin ja lisas, et tehingute arv küll kasvab ja julgus on tagasi, ent hinnatõus ei ületa alanud aastal 3-4 protsenti. Mingi hulk endisi investoreid ja flippijaid peavad Djomini hinnangul leppima, et saabunud on uus olukord ja endises mahus äri enam ära ei tasu.

LVM Kinnisvara juht Saksing räägib saates, et madalate pakkumistega flippijad on korteriturul küll tagasi, ent oodatud hea hinnaga nad kortereid järelturult enam ei leia. “Investeerimise osas ka praegu kortereid valdavalt ei otsita,” tunnistab Saksing.

Kuigi järelturg on kerkinud esile just viimasel poolaastal ning laias laastus moodustavad tehingud uusarendustega kõigist müügitehingutest kunagise kolmandiku asemel viiendiku, usub Saksing, et inimesed siiski eelistavad uut kodu. “Vaatame poole aasta pärast uuesti,” märgib Saksing, et uusarenduste tehingute osakaal hakkab edaspidi taaskord kasvama.

Saates analüüsisime järelturu kortereid valmimisaja ning piirkondade kaupa, minnes ka Tallinnast välja ning hinnates eri piirkondade potentsiaale.

Saatejuht on Lauri Leet.

