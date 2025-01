Tagasi 31.01.25, 15:21 Euroopa ESG-direktiiv lööb ettevõtted mugavustsoonist välja Kui 2024 oli kestlikkusteemade teadlikkuse kasvu aasta, siis 2025 toob kaasa reaalsed kohustused: vastavalt üle võetud Euroopa Liidu direktiivile peavad ettevõtted hakkama koostama detailseid ESG-aruandeid.

Helen Klettenberg ja Kristiin Bauer räägivad saates “Juhtimisaudit” keslitkusaruandluse direktiivist. Foto: Rain Jüristo

ESG-praktikule ja ESG Tool töörühma eestvedajale Kristiin Bauer ile paistab silma kaks lähenemist: “Osa ettevõtteid näeb ESG nõudeid kui võimalust parandada juhtimist ja tugevdada sidet investoritega, kuid teised tunnetavad seda bürokraatliku koormusena. Kuskilt peab aga inerts tulema – muidu jäädakse mugavustsooni.”

Mõnes sektoris on ESG juba muutunud konkurentsieeliseks, eriti rahvusvaheliste investoritega seotud ettevõtetes. Saatejuhi Helen Klettenbergi sõnul on paljudel küll juurutatud tõhusad keskkonna-, töötervishoiu ja ohutuse- ning kvaliteedijuhtimise süsteemid, kuid andmehaldus on jätkuvalt väljakutse.

Tehnoloogia ja andmeanalüütika aitavad ettevõtetel ESG-kohustustega toime tulla. Praegu domineerivad lihtsamad andmetöötlustööriistad, kuid pead on tõstmas tugevad iduettevõtted, kes arendavad metoodilisi tööriistu. Ka plaanib riik aasta lõpuks anda kasutusse täiesti uue tööriista ESG Tool.

Kas ESG muutub piiranguks või kasvuvõimaluseks, sõltub juhtimiskultuurist ja strateegilisest lähenemisest. Kuula “Juhtimisauditi” saadet, kus Helen Klettenberg ja Kristiin Bauer arutavad ESG hetkevaate üle Eestis.