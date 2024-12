Tagasi 30.12.24, 17:18 Viljar Arakas: öelge üks maks, mis on olnud ajutine Eften Real Estate Fundi tegevjuht Viljar Arakas ajutistesse maksudesse ei usu ning peab näiteks ettevõtete tulumaksu vältimatuks ja õigeks sammuks.

Eften Real Estate Fundi tegevjuht Viljar Arakas. Foto: Liis Treimann

Arakase hinnangul on loogiline, et ettevõtete tulumaks ettevõtjatele ei meeldi, kuid siiski oli see tema hinnangul vajalik ja õige samm. "Kalkunid hääletavad alati tänupühade vastu. Seda ma aga ei usu, et see on ajutine. Öelge üks maks, mis on olnud ajutine," tõdes Arakas.