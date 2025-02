Tagasi 13.02.25, 09:05 Paavo Siimann LHV finantsplaanist: on oodata kõvemat konkurentsi Neljapäeval avaldatud LHV Groupi finantsplaani kiirelt analüüsides ütles investor ja finantsanalüüsi ekspert Paavo Siimann, et LHV prognoosidest paistab silma konkurentsi tugevnemine.

Paavo Siimann Foto: Andras Kralla

Siimann rääkis Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis, et LHV Group eeldab intressitulude vähenemist ning otsib aktiivselt tulude kasvu. "On hea meel, et Ühendkuningriik võtab jalgu alla ja näitab tulemusi," lausus Siimann LHV Groupi Ühendkuningriigi äri kohta.

Samas ütles finantsanalüüsi ekspert, et raskele eesootavale aastale vaatamata on LHV Groupi prognoosi järgi tulevik siiski helge.

Paavo Siimanni intervjueeris Jaan Martin Raik.