Tagasi 11.02.25, 09:42 LHV Groupi juht: saime Inglismaa äri käima Börsil noteeritud LHV Groupi eelmise aasta suurima nominaalse kasvu toob küll LHV Pank, kuid Inglismaal tegutsev üksus näitab hoogsat minekut, ütles börsifirma juht Madis Toomsalu.

LHV Groupi juht Madis Toomsalu peab ettevõtte kasvu juures eriti oluliseks laenumahu suurenemist. Foto: Andras Kralla

Toomsalu rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et kui LHV Inglismaa äri on vähem kui kahe aastaga kasvatanud laenuportfelli ligi 350 miljoni euroni, siis eriti hea minek oli neljandas kvartalis ja eeskätt detsembris.

Toomsalu jagas ka mõtteid, kui palju mõjutab Donald Trumpi krüptomeelsus LHV äritegevust ning miks hiljuti investeerimisplatvormiga Lightyear liitunud Andres Kitterile ei pannud LHV kuldseid käeraudu.

Maailmas toimuvad muutused on viimase poole sajandi suurimad, näeb Madis Toomsalu. Ta nimetas maailmas kasvanud geopoliitilisi ambitsioone, majanduse struktuurset muutumist, vabakaubanduse vähenemist ja suurt tehnoloogilist arengut. „Üks on kindel: maailm muutub praegu järsult efektiivsemaks. Igasugused kõrvaltegevused ja natuke sellised ideoloogilised asjad kukuvad praegu hooga maha,“ lausus ta ning kirjeldas, kuidas see kõik LHV Groupi on juba mõjutanud ja kuidas edasi mõjutab.

Madis Toomsalut intervjueeris Neeme Korv.