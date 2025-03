Tagasi 01.03.25, 08:23 Marina Kaljurand: kuidas on ameeriklased vait, kui näevad, mida tehakse? Euroopa parlamendi liige, endine välisminister ja suursaadik Marina Kaljurand ütleb, et ka ameeriklastel endil tuleb teha häält ja Donald Trumpi autoritaarsuse vastu protestida.

Donald Trump on vilistanud kõigile normidele – nii koduses poliitikas kui ka rahvusvahelistes suhetes Foto: AP/Scanpix

"Ameerika on demokraatia kants. Kuidas sa oled vait, kui näed, mida tehakse," küsis Kaljurand "Äripäeva arvamusliidri" saates. "Ma ootan, et Ameerika ühiskond ükskord üles ärkaks.“

Trump on viie ametis oldud nädalaga lammutanud föderaalvalitsust ja pööranud pea peale liitlassuhteid. Raputus on olnud nõnda tõsine, et kogu arusaamine Läänest kui geopoliitilisest tegijast on tõsise kahtluse all.

Kaljurand siiski rõhutab, et Euroopa ja USA on "loodud liitlasteks", mistõttu ta transatlantilisele suhtele hingekella veel ei löö. Aga on selge, et võimuladviku käitumine näitab Euroopale otse: te ei huvita meid.

"Kui nüüd Trumpi väljaütlemised – mis on šokeerivad – ka Euroopa Liitu ei mõjuta, siis on see sõda Ukrainale kaotatud ja ei tule mingit võitu Ukraina tingimustel," oli Kaljurand resoluutne.