Ameeriklased käivad Narva jõe ääres Venemaad pildistamas

Kehv julgeolekuolukord ei pea turismiäri heidutama: selgub, et ameeriklased käivad Narva jõe ääres, et Venemaad pildistada. Mitte kõik turistid ei tunneta Eestis teravat julgeolekuohtu.

Kui üle 55-aastased turistid võivad teatud olukordades Eestisse reisimist sõjahirmu tõttu vältida, siis noorte seas on olukord vastupidine. Visit Estonia sihtturujuhi Agnia Nast i hinnangul on noorte seas hirm olematu. "Noored tarbivad erinevaid meediakanaleid ja kui igalt poolt tuleb Eesti kohta midagi positiivset, siis see innustab neid Eestisse reisima," rääkis Nast.