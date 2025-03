Tagasi 06.03.25, 11:00 Ivo Suursoo: Eesti ettevõtja ei peaks Venemaale kiirustama Samal ajal kui USA püüab soojendada suhteid Venemaaga, ei soovita eelmise aasta parima juhi tiitli omanik ja Oixio grupi juht Ivo Suursoo ettevõtjatel idanaabri poole vaadata.

Parim juht 2024, Oixio juht Ivo Suursoo Foto: Andras Kralla

“Ma oleks äärmiselt ettevaatlik mõtlema selle peale, et minna kohe kiiresti Venemaale äri tegema,” ütles Suursoo Äripäeva raadiole. “See on nii suure riskiga, et pigem ei.”

Oixio juht soovitab aga laieneda Lääne-Euroopa riikidesse või hoopis teisel pool maailma Jaapanisse, kuhu toidutööstus liigub. Venemaa suunal ei näe Suursoo, et sealt midagi head kasvaks.

Suursoo rääkis ka, millised väljakutsed on praegusel ajal juhtidel ning kuidas pingeid töötajate seas leevendada. Samuti tegi ta juttu hariduse väljavaadetest.

Intervjueeris Jana Palm.

