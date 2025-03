Tagasi 12.03.25, 11:40 Turu tipust USA investeeringud müünud Dolgatsjov panustas uude kohta Investor Lev Dolgatsjov leidis enda jaoks uue investeerimiskoha pärast sõnasõda Ukraina presidendi ja USA riigijuhtide vahel Valges Majas ning sellele järgnenud Euroopa Liidu vastust.

Lev Dolgatsjov Foto: Liis Treimann

"See annab mulle teesi, et kaitsetööstusel ja selle sektori ettevõtetel laiemas mõttes on järgmised aastad väga tulusad," märkis investor.

Lisaks leidis Dolgatsjov, et praegu USA börsidel toimuvat nähes tundub olevat põnev aeg päevakauplejate jaoks, kus võib väga kiiresti teenida või kaotada.

Lev Dolgatsjovi intervjueeris Indrek Lepik.