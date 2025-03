Loe, kuidas näeb välja börsikauplejate argipäev

Kes ei unistaks börsikaupleja elust, mis annaks vabaduse olla iseenda peremees? Kõrvalt vaadates võib tekkida arvamus, et kauplemine on imelihtne, tuleb vaid odavalt osta ja kallilt müüa ning raha muudkui voolab. Kauplejad teavad aga, et kauplemine on karm mäng, millest tulevad võitjana välja vähesed.