Tagasi 15.10.24, 14:16 Uutes tippudes Nvidia pakub müügi asemel hoopis ostukohta Investorkogukonnas on kosta küsimusi ja jutte, millal peaks uutesse kõrgustesse tõusnud Nvidia aktsiat müüma, kuid eksperdid näevad aktsias ainult tugevust ehk uut ostuvõimalust.

Tehnilise analüüsi ekspert ja kaupleja Vaido Veek näeb tulevikus Nvidia aktsiat hoopis kõrgemal hinnatasemel. Foto: Raul Mee

Nvidia lõpetas esmaspäevase kauplemispäeva kõigi aegade tipu ligidal 139,07 dollari juures (Yahoo Finance’i andmetel on aasta kõrgeim tipp olnud 140,76 dollari juures). Aktsia on investoritele sel aastal pakkunud 186% tootlust ning kahe aastaga on Nvidia investori vara suurendanud 1130% jagu. See on tekitanud investorite hulgas küsimuse, kas äkki peaks hakkama müüma või millal seda teha?

