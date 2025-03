Tagasi 21.03.25, 09:54 Vaido Veek: tehnoloogiaaktsiate kukkumist tuleks kindlasti ära kasutada USA tehnoloogiahiidude aktsiate hinnad on juba jõudnud või liiguvad magusate ostukohtade poole, kuid ka Balti börsil on praegu atraktiivses hinnavahemikus ettevõtteid, rääkis tehnilise analüüsi ekspert Vaido Veek.

Tehnilise analüüsi ekspert Vaido Veek Foto: Raul Mee

“Üldiselt selliseid languseid, mis praegu turul on, tuleks kindlasti pikas perspektiivis ära kasutada,” märkis Veek. Ta tõi näiteks, et Apple on kukkunud hinnatasemele, mida nägime viimati eelmise aasta juunis. Apple’i aktsia maksab praegu 214 dollarit, kuid tehnilise analüüsi järgi oleks kõige parem ostukoht hinnavahemikus 175 kuni 205 dollarit.

Äripäeva raadio hommikuprogrammis tõi Veek välja kõikide suurde seitsmikusse kuuluvate tehnoloogiafirmade parimad ostukohad. Seejuures on ühe tehnoloogiahiiu soodne ostukoht juba käes, kuid ühel juhul juba möödunud. Samuti avaldas Veek oma tehnilise analüüsi tulemused LHV ja teiste huvitavamate Balti börsi aktsiate kohta.

Küsis Igor Rõtov.