Analüütikud valivad juba aktsiaid, millega relvarahust ja sõja lõpust kasu lõigata

Maailma suurimal ennustusturul Polymarketil panustavad investorid uskusid veel enne teisipäevast Trumpi ja Putini vahelist telefonivestlust suisa 75% ulatuses, et näeme sel aastal täielikku relvarahu Venemaa ja Ukraina vahel. Tõenäosuseks, et see juhtub juba enne juulit, peeti 60%. Nüüd, mil energiataristu ründamise lõpetada lubanud Venemaa oma sõna ei pidanud , on tõenäosused kahanenud 70% ja 53% peale.