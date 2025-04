Tagasi 02.04.25, 10:40 Panga ekspert: ainult euribori argumendiga enam marginaali alla ei saa Pangaga tasub kodulaenu marginaali üle alati läbi rääkida, kuid kuna euribor on pärast märgatavat langust stabiliseerunud, siis tasub praegu mõelda ka teistele argumentidele, viitas Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.

Pangad on tänavu eelmisest aastast rohkem kodulaene andnud. Foto: Andras Kralla

“Euribor ei ole kindlasti üks suur argument täna, vaid pigem on ikkagi see, et kas mul sisemiselt on õiglustunne, et minu intressimarginaal on täna õiges kohas või mitte,” rääkis Ulla Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus avaldas ta, mis vahemikus pangad praegu marginaale pakuvad ja kui terav on konkurents kodulaenude turul. Samuti tõi Ulla välja, mille toel on kodulaenude mahud tänavu kasvanud ja milliseid kortereid praegu eelistatakse. Samuti peegeldas ta arendajate meeleolusid ja arutles Eesti Panga presidendi Madis Mülleri idee üle muuta kodulaenu teise panka viimine lihtsamaks.

Küsis Martin Teder.