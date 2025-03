“Rakvere ja Viljandi on näiteks sellised linnad, kus on nii tehingute arv kui mediaanhind olnud suures tõusus,” tõi Kinnisvarabüroo Uus Maa juhatuse liige ja partner Mika Sucksdorff esile. Ta viitas, et neisse linnadesse on viimasel ajal tulnud uusarendusi juurde, mis tõstab nagunii statistiliselt piirkonna keskmist hinda, kuid veab ka olemasoleva kinnisvara hinda ülespoole.