Kui tavaliselt on jaanuar kinnisvaraturul rahulik, siis sel aastal üllatas see 20% tõusuga ning korteriruutmeetri keskmine hind on kerkinud. "Ootame veebruari ja märtsi ka ära, aga hetkel tundub, et turul on hakanud midagi toimuma," rääkis maa- ja ruumiameti peadirektor Kati Tamtik.