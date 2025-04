Tagasi 07.04.25, 10:58 Kinnisvarabüroo juhti ehmatab uus eelnõu: hea, et küüned taha saime Rahandusministeeriumis ringleb eelnõu, mis teeks kinnisvara hindamise pankadele lihtsamaks. LVM Kinnisvara tegevjuht Ingmar Saksing ja Domus Kinnisvara juhatuse liige Ingvar Allekand näevad, et tegemist on probleemse eelnõuga.

"Tegemist on eelnõuga, mis liikles kuskil radari all ja kuhu ei kaasatud hindajaid ega kinnisvarafirmade liitu," märkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis Ingvar Allekand . "See on mastaapne probleem, mida seal joonistatakse."

Allekand lisas, et tema näeb huvide konflikti laenuandja ja vara väärtuse määramise vahel. Tema sõnul saaks näiteks pank eelnõu realiseerumise korral ise otsustada suurema laenusumma, ilma et varal oleks piisavat katet. See aga sarnaneb 2008. aasta kriisis kehtinud tingimustega, mis võimaldas pankadel halvenenud majandusolukorras võtta laenuvõtjatelt vara käest ära.

Ingmar Saksing u sõnul saaks iga pank laenu andmisel ise otsustada, kui palju rohkem laenata, ilma et varal oleks mingit katet.

Ingmar Saksingut ja Ingvar Allekandi intervjueeris Siim Sultson.