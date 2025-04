Tagasi 10.04.25, 14:21 Taavi Kotka asub liigkõrgete telekomihindadega võitlusesse IT-ettevõtja ja valitsuse bürokraatia vähendamise nõukoja liikme Taavi Kotka sõnul on Eesti telekomiteenuste hinnad ülemäära kõrged ning tema seisab ettevõtjana selle eest, et teema tuleks ka nõukojas arutlusele.

Taavi Kotka 2022. aastal konverentsil esinemas.

Foto: Raul Mee

“Need on kallid sellepärast, et meil on konkurents katki. Kui me vaatame selle mõju majandusele ja inimeste rahakotile, siis sellega peab tegelema,” on Kotka veendunud ning lubab teiste teemade seas ka telekomiteenused valitsuse nõukojas lauale panna.