Tagasi 10.04.25, 16:49 Trump soovitas oma jälgijatel enne tõusulainet aktsiaid osta Kolmapäeva õhtul tõusid USA aktsiad lendu pärast president Donald Trumpi teadet, et tollitariifid lükkuvad edasi. Aga veel mõni tund enne seda oli president andnud oma jälgijatele ostusoovituse.

Trumpi postitus on pannud paljud spekuleerima, kas tegemist oli siseinfo jagamisega, mida kuulates oli võimalik investoril teenida suuri summasid.

Trump kirjutas kolmapäeva õhtul sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social, et on hea aeg osta (a great buying opportunity). Kõigest neli tundi pärast postitamist sai avalikuks, et varem välja hõigatud tollimaksud lükkuvad 90 päeva edasi ja esialgu lähevad enamikule riikidele käiku 10% suurused tariifid. See uudis tõi kaasa erakordse ralli – saja aasta arvestuses suuruselt kümnenda New Yorgi börsil.